China dice estar dispuesta a proporcionar “nueva ayuda humanitaria” a Ucrania

China está dispuesta a aportar “nueva ayuda humanitaria”, afirmó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi a su homólogo ucraniano, Andrii Sibiga, con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

China y Rusia son socios cercanos y, aunque Pekín ha dicho que mantiene una postura neutral sobre la guerra en Ucrania, nunca ha condenado la invasión.

“Hablamos sobre los esfuerzos de paz y el importante papel de China para facilitar el fin de la guerra”, dijo Sybiga sobre su reunión con Wang Yi.

“Reiteré el interés de Ucrania en mantener contactos con China al más alto nivel”, añadió en referencia al impulso para lograr una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el líder chino Xi Jinping.

Los gobiernos occidentales y Kiev acusan a Pekín de proporcionar a Rusia un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico mediante el suministro de componentes militares.

Sibiga indicó que la conversación fue “significativa y productiva” y que informó a Wang sobre los combates y los ataques rusos que dañaron instalaciones vinculadas a empresas chinas.

También afirmó que China suministrará ayuda humanitaria energética a Ucrania, tras los ataques sistemáticos de Rusia contra la red energética ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), y el presidente de China, Xi Jinping (der.). (Foto de Daniel LEAL y DMITRY ASTAKHOV / varias fuentes / AFP) / DANIEL LEAL DMITRY ASTAKHOV

Wang precisó a Sibiga que Pekín está “dispuesto a proporcionar nueva ayuda humanitaria a Ucrania”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Los dos países “deben mantenerse en el camino correcto, manteniendo un desarrollo estable y saludable”, afirmó Wang, añadiendo que China sigue siendo la mayor fuente de importaciones de Ucrania.

Wang calificó los recientes avances en el diálogo sobre Ucrania como “un consuelo”, añadiendo que la postura de China ante la crisis “fue coherente, siempre defendiendo la objetividad y la equidad y promoviendo activamente las conversaciones de paz”.

Los ministros se invitaron mutuamente a visitar sus respectivos países, comentó Sibiga.