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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping pronuncia un importante discurso en una gran ceremonia para conmemorar el centenario del nacimiento del difunto líder Jiang Zemin, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Li Xiang / Xinhua vía AFP).
El presidente de China Xi Jinping pronuncia un importante discurso en una gran ceremonia para conmemorar el centenario del nacimiento del difunto líder Jiang Zemin, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Li Xiang / Xinhua vía AFP).
/ LI XIANG
Por Agencia AFP

China afirmó el martes que defenderá sus intereses luego de que Estados Unidos anunciara planes para la “asfixia económica” de Irán, un socio de Beijing, con sanciones contra las entidades que comercian con la república islámica.

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