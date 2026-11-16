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Resumen

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Esta combinación de fotografías creada el 15 de noviembre de 2026 muestra al presidente chino Xi Jinping en Pekín el 30 de octubre de 2026, al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 28 de septiembre de 2026 y al presidente ruso Vladímir Putin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto: KAI NAITO / AFP)
Esta combinación de fotografías creada el 15 de noviembre de 2026 muestra al presidente chino Xi Jinping en Pekín el 30 de octubre de 2026, al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 28 de septiembre de 2026 y al presidente ruso Vladímir Putin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto: KAI NAITO / AFP)
Por Agencia AFP

China anunció este lunes que el presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará esta semana al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

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