China exhibe drones con IA y misiles en el desfile por el fin de la Segunda Guerra Mundial

China mostró este miércoles drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación durante el desfile militar celebrado en Beijing por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Durante alrededor de hora y media, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos.

🇨🇳 | China muestra un misil balístico, capaz de alcanzar todo el planeta.



El DF-5C, la última variante del arma, que voló por primera vez en la década de 1970, fue presentado durante el desfile militar del 80º. aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. pic.twitter.com/GZtbfK3P3q — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 3, 2025

Según la televisión estatal CCTV, entre ellos destacaron drones de combate con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados, nuevos misiles hipersónicos antibuque como el YJ-20 y el YJ-21, y el DF-61, considerado el intercontinental más avanzado tras el DF-41.

Los misiles balísticos intercontinentales DF-5C se ven durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) / GREG BAKER

También se presentaron sistemas de defensa antimisiles como el HQ-29 y el HQ-20, así como el KJ-600, el primer avión chino de alerta temprana diseñado para operar desde portaaviones.

El desfile incluyó asimismo el tanque Type 99B, con protección activa contra drones, y el lanzacohetes PHL-16, conocido como el ‘Himars chino’ por su papel en posibles escenarios bélicos en el Estrecho de Taiwán.

Unidades de artillería de cohetes se ven durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) / GREG BAKER

Por primera vez desfilaron las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información, un reflejo de la ampliación de los ámbitos estratégicos de las Fuerzas Armadas chinas.

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el acto en la plaza de Tiananmen acompañado por el ruso Vladímir Putin y el norcoreano Kim Jong-un, dos de los mandatarios más esperados en una tribuna con cerca de una treintena de líderes extranjeros.

En su discurso, Xi afirmó que el pueblo chino “realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial” y advirtió de que “la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación”.

La exhibición de arsenal se enmarca en unas conmemoraciones en las que Beijing busca reforzar su narrativa sobre la “victoria contra el fascismo” y proyectar su papel en la seguridad internacional, en un contexto de tensiones con Estados Unidos y sus aliados.

