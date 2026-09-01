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Resumen

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El presidente chino Xi Jinping aplaude durante una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de China en Beijing, el 9 de marzo de 2026. (Vincent Thian / POOL / AFP)
El presidente chino Xi Jinping aplaude durante una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de China en Beijing, el 9 de marzo de 2026. (Vincent Thian / POOL / AFP)
/ VINCENT THIAN
Por Agencia EFE

China exigió este martes que se salvaguarden sus intereses en Venezuela, después de que algunos medios informaran de que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar a campos en los que operaban compañías chinas, como las estatales Sinopec y CNPC.

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