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El presidente chino Xi Jinping saluda, puño en al término de la Asamblea Nacional Popular china que le ha designado para un tercer mandato. Foto: EFE-EPA/Mark R. Cristino
El presidente chino Xi Jinping saluda, puño en al término de la Asamblea Nacional Popular china que le ha designado para un tercer mandato. Foto: EFE-EPA/Mark R. Cristino
Por Agencia EFE

China felicitó este lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y aseguró estar dispuesta a trabajar con Brasil para seguir avanzando en la construcción de una “comunidad de futuro compartida”.

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