China insta a Estados Unidos a respetar “seriamente” la prohibición de ensayos nucleares

China instó este jueves a Estados Unidos a respetar “seriamente” la prohibición internacional de los ensayos nucleares, después de que el presidente Donald Trump ordenara a su ministerio de Defensa probar las armas nucleares del país.
“China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el compromiso de prohibir los ensayos nucleares, y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales”, declaró un portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.
El mandatario estadounidense dijo haber “instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar” las armas nucleares del país “en igualdad de condiciones”.
La medida se produce después de que el líder ruso, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino ruso con capacidad nuclear, un desafío a las advertencias de Washington.
