Fotografía de archivo de 2017 en la que se observa al entonces presidente estadounidense, Donald J. Trump (i), y al presidente chino, Xi Jinping (d). (Foto: EFE/Roman Pilipey)
Agencia AFP
China insta a Estados Unidos a respetar "seriamente" la prohibición de ensayos nucleares
instó este jueves a Estados Unidos a respetar “seriamente” la prohibición internacional de los ensayos nucleares, después de que el presidente ordenara a su ministerio de Defensa probar las armas nucleares del país.

China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el compromiso de prohibir los ensayos nucleares, y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales”, declaró un portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: EFE/EPA/Wu Hao)
El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: EFE/EPA/Wu Hao)

El mandatario estadounidense dijo haber “instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar” las armas nucleares del país “en igualdad de condiciones”.

La medida se produce después de que el líder ruso, con capacidad nuclear, un desafío a las advertencias de Washington.

