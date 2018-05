China instala misiles en tres islas disputadas en el Océano Pacífico

Beijing. China instaló misiles en tres islas del mar de China meridional que disputa con Vietnam y Filipinas, según un medio de prensa de Estados Unidos que cita fuentes cercanas a los servicios de inteligencia estadounidenses.



El canal de televisión CNBC indicó el miércoles que las Fuerzas Armadas chinas habrían instalado armamentos defensivos antibuques y tierra-aire en el último mes.



Si se confirma esta información podría provocar nuevas tensiones entre los países litoraleños de esta vasta región marítima.



China reivindica por razones históricas numerosas islas y arrecifes del mar de China Meridional. Los países vecinos (Vietnam, Filipinias, Malasia, Brunei) tienen reivindicaciones rivales.



Beijing apoya sus pretensiones de soberanía ampliando y reforzando los islotes y arrecifes que controla. Construye allí instalaciones civiles así como pistas de aterrizaje para permitir que aterricen aviones militares.



Estados Unidos no se posiciona oficialmente. Pero estima que Beijing "militariza" el mar de China Meridional. La marina de guerra de EE.UU. envía regularmente buques a la zona.



Los misiles chinos habrían sido desplegados en los arrecifes de Yongshu (Fiery Cross), Zhubi (Subi) y Meiji (Mischief), según CNBC. Están todos situados en el archipiélago de Spratleys que se encuentra al este de Vietnam, al oeste de Filipinas y muy al sur de China continental.



La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, interrogado el jueves, no confirmó ni desmintió el despliegue.



"Las construcciones pacíficas de China en el archipiélago de Spratleys, inclusive el despliegue necesarios de instalaciones de defensa del territorio nacional, tienen por objetivo proteger la soberanía y la seguridad de China", aseguró Hua Chunying.



"Los que no tienen intención de violar (esta soberanía) no tienen razón de inquietarse", agregó en una conferencia de prensa.



El ministerio de Defensa chino no respondió el jueves por la tarde a AFP.



El despliegue de misiles "no sería en lo absoluto una sorpresa y sería incluso muy normal", declaró a AFP Song Zhongping, experto militar chino.



"El ejército chino terminó sus construcciones en las islas y arrecifes de Spratleys. La instalación de un equipamiento militar de defensa adecuado permitiría contener eficazmente todas las amenazas".



"China no invadirá otros países. Pero en materia de soberanía e integridad territorial (...), el ejército chino no cederá si estima que está en su derecho", destacó Song.



En el 2016 una jurisdicción arbitral invalidó las reivindicaciones de Beijing. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, recurrida por Filipinas, había juzgado que Beijing no tenía derechos históricos en mar de China Meridional.



Beijing nunca aceptó el fallo.



