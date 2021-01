Conforme a los criterios de Saber más

Sano y salvo. El multimillonario fundador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, Jack Ma, reapareció en un encuentro virtual con profesores rurales tras casi tres meses sin conocerse su paradero, tiempo en el que se dispararon toda clase de especulaciones y en el que también se deterioró la relación entre Beijing y el grupo empresarial que creó.

El multimillonario hombre de negocios, quien goza de una reverencia cercana a un culto en China, no había aparecido en público desde el 24 de octubre del año pasado, cuando criticó el sistema regulatorio de China en un discurso en un foro en Shanghái.

Eso lo puso en rumbo de colisión con las autoridades y provocó la suspensión de la salida a bolsa de la filial financiera de Alibaba, Ant Group, por 37.000 millones de dólares. Hasta entonces, Ma aparecía a menudo en público, hablando en conferencias y otros eventos, aunque con menos frecuencia que en el 2019 debido a la pandemia de coronavirus.

(Photo by Anthony WALLACE / AFP)

Uno de los hombres más ricos de China, que también es miembro del Partido Comunista (PCCh), disparó aquel día de octubre contra los bancos tradicionales, de los que afirmó que se dirigen como “casas de empeño”, para defender la necesidad de canales alternativos de financiación como los que ofrece Ant a través de su plataforma Alipay.

Los rumores de su desaparición crecieron en noviembre después de que Ma no participase como jurado en el programa de televisión ‘Los héroes de los negocios en África’, fundado por él mismo y en el que fue reemplazado por otro directivo de Alibaba. En tanto, la prensa internacional realizaba conjeturas sobre su paradero, llegando a emplear el término “desaparecido” tras el roce que tuvo con el Gobierno Chino. Medios como The New York Times se preguntaban dónde estaba el millonario.

En redes sociales chinas como la popular Weibo, equivalente a Twitter, su vasta legión de seguidores pedía al emprendedor, conocido popularmente como “profesor Ma” por su pasado profesional en la enseñanza de inglés, que diera alguna pista de dónde se encontraba, mientras que sus detractores lo tildaban de “capitalista” sin escrúpulos y aseguraban que “será castigado”.

Y en el buscador Baidu -equivalente a Google- las predicciones al escribir Ma Yun (su nombre en chino) pasaban por “Jack Ma se exilió”, “Jack Ma sentenciado a prisión” o “Jack Ma, desaparecido”. Los rumores y especulaciones llegaban al infinito entre los ciudadanos del país asiático.

(Foto: AFP)

Espada de doble filo

En las últimas semanas, tanto la prensa estatal como altos cargos de los organismos reguladores criticaron el modelo de negocio de Ma, asegurando que la innovación financiera es una “espada de doble filo” y que algunas de las empresas del sector, sin apuntar directamente a Ant, operan “infringiendo las normativas bajo la bandera de la innovación, provocando enormes riesgos financieros y sociales”.

Ante las embestidas de Beijing, Ant decidió rebajar los límites de crédito a los usuarios más jóvenes de su servicio de tarjetas virtuales Huabei y Ma, según el diario estadounidense “The Wall Street Journal”, y habría ofrecido a las autoridades que tomasen control de cualquiera de las plataformas de la compañía “siempre y cuando el país las necesite”.

Tras la reaparición de Ma, las acciones de Alibaba -”lo más cercano que tiene Amazon a un rival”, como ha dicho “The New York Times”- en la Bolsa de Hong Kong subieron un 8,35 % después de haberse desplomado más de un 18 % desde la última vez que el empresario apareció públicamente.

Según la lista de multimillonarios elaborada por Bloomberg, Ma ya no es el hombre más rico de China ya que su fortuna se habría reducido en unos 10.000 millones de dólares hasta los 52.900 millones, situándose ahora en el cuarto puesto de esa lista por detrás de los jefes de la compañía de bebidas Nongfu Spring y de las tecnológicas Tencent y Pinduoduo, rivales de Alibaba.

Ma dejó la presidencia de Alibaba en el 2019, veinte años después de su fundación, y no tiene ningún cargo ejecutivo en Ant, aunque sí es accionista mayoritario de esta.

No hay intocables

Para el economista peruano Carlos Aquino, especializado en economía internacional y Asia-Pacífico, Jack Ma es la cara del capitalismo chino. “En cuanto a empresas privadas del gigante asiático, este señor es la cara más conocida, debido que él introdujo a su país el comercio electrónico. Es el hombre que más dinero ha ganado el año pasado. Muestra de ello es que Alibaba recaudó en el ‘black friday’ chino 74 mil millones de dólares”, dice a El Comercio.

“Que esta persona tan poderosa desapareciera de la noche a la mañana llamó la atención. A fines de octubre del año pasado, él dio una opinión en contra del sistema financiero regulatorio chino. Decía que los bancos en China tienen reglas muy anticuadas”, agrega.

Aquino explica que la empresa de Ma daba microcréditos sin la necesidad de que los ciudadanos salieran de sus domicilios. “Toda la operación la podían hacer desde sus celulares. Esto molestó a los entes reguladores, que decían que esto no era correcto, que si presta dinero debe actuar como un banco y él no lo hacía, no ponía condiciones. Los bancos se habían quejado debido a que él no ponía reglas”, indica el especialista.

“Él hizo una crítica y el lobby bancario es poderoso y más aún en China, donde la mayoría son empresas estatales. El gobierno le habría hecho algún tipo de advertencia para que no hable demasiado. El mensaje que las autoridades le quisieron dar es que sus negocios no pueden crecer sin regulación, tal como estaba haciendo Probablemente Ma pensó que podía ser intocable. Sin embargo, en China no hay nadie intocable”, subraya Aquino.

(Foto: Reuters)

Amante de los reflectores

Jack Ma, de 56 años, es una figura pública que no rehúye las cámaras ni los micrófonos: alguna vez apareció en un escenario imitando a Michael Jackson con todo su disfraz y con movimientos de baile que lo acompañaban, frente a 30.000 empleados en la fiesta anual de la empresa.

(Foto:AFP)

(Foto:AFP)

Además, protagonizó su propia película de kung-fu, que decidió estrenar en el evento del Día de los Solteros de Alibaba en el 2018, invitando a Nicole Kidman al escenario para aplaudir.

Desapariciones misteriosas

En los últimos años, algunas de las figuras más conocidas en China han “desaparecido” tras cometer delitos o mantener disputas con las autoridades para luego reaparecer meses después, como es el caso de la popular actriz Fan Bingbing, de la que no se supo nada durante varios meses en el 2018 tras un caso de evasión fiscal, como informó la BBC.

Fan Bingbing, actriz de “X-Men: Days of Future Past”. (Foto: @bingbing_fan)

Sobre ello, Carlos Aquino señala que el Gobierno Chino valora mucho la estabilidad, tanto económica como política, y cuida que nadie desafíe la autoridad del Partido Comunista. “Cuando hay un crítico, obviamente es reprimido. Es inusual que alguien se enfrente al Gobierno Chino y, más todavía, si es una persona que concita la atención de todo el mundo”, puntualiza Aquino.

