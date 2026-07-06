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Resumen

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Fotografía aérea tomada el 23 de abril de 2019 que muestra un nuevo tipo de submarino nuclear de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) en el mar frente a Qingdao. (Foto de Ju Zhenhua / Xinhua vía AFP).
Fotografía aérea tomada el 23 de abril de 2019 que muestra un nuevo tipo de submarino nuclear de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) en el mar frente a Qingdao. (Foto de Ju Zhenhua / Xinhua vía AFP).
/ JU ZHENHUA
Por Agencia EFE

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, una prueba anunciada en un momento de crecientes tensiones con Japón y de refuerzo de la presencia china en aguas próximas a Taiwán.

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