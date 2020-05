Un ciudadano que fue secuestrado hace 32 años cuando era niño se reunió con su familia biológica el lunes gracias a la ayuda de la tecnología de reconocimiento facial, informó el canal de televisión estatal de China CCTV.

El hombre, identificado como Mao Yin, fue secuestrado en 1988 en las afueras de un hotel en la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi, en China cuando tenía tan solo dos años.

La noticia también fue difundida por la cadena CNN, que indica que Mao Yin fue vendido a una pareja sin hijos en la provincia china de Sichuán.

Además, las autoridades locales manifestaron que todavía vienen investigando el secuestro inicial y no divulgaron mayor información sobre los padres que adoptaron al pequeño en aquel entonces.

Mao Yin creció con sus padres adoptivos como Gu Ningning y nunca supo que sus padres biológicos lo habían estado buscando de manera desesperada durante más de tres décadas.

Esta foto tomada el 18 de mayo de 2020 muestra a Mao Yin hablando con su madre Li Jingzhi y su padre Mao Zhenping en Xi'an. (STR / AFP).

Sin embargo, durante los últimos días de abril, la policía de Xi’an obtuvo una pista que señalaba que un hombre de Sichuán había comprado a un menor en la década de 1980, aseguró Xinhua.

Las autoridades indicaron que utilizaron la tecnología de reconocimiento facial para analizar de manera detallada una fotografía antigua de Mao Yin.

De esta manera, se creó una imagen simulada de él como adulto y se compararon con fotos de la base de datos china, pero no se dieron mayores detalles sobre el proceso de búsqueda.

Tras una serie de investigaciones, la policía ubicó a un ciudadano en la localidad de Mianyang que se parecía a la foto de Mao Yin. Luego de una prueba de ADN, se determinó que era el niño secuestrado en 1988.

Mao Yin, ahora de 34 años, se reencontró con sus padres biológicos durante una conferencia de prensa de la policía de la ciudad de Xi’an.

La familia se unió en un conmovedor abrazo y se echó a llorar en medio de una transmisión en vivo. “No quiero que me deje más. No dejaré que me deje más”, declaró su madre Li Jingzhi.

Actualmente, Mao Yin se encarga de un negocio de decoración del hogar en Sichuán, pero dijo que se iba a mudar a Xi’an para vivir con sus padres biológicos.

Esta foto tomada el 18 de mayo de 2020 muestra a Mao Yin con su madre Li Jingzhi después de reunirse en Xi'an, al norte de China. (STR / AFP).

Búsqueda de su madre

Según CCTV, Li Jingzhi, madre de Mao, renunció a su trabajo tras el secuestro de su hijo. La mujer envió más de 100.000 volantes, estuvo presente en varios programas de televisión, juntó información de otros niños desaparecidos y apoyó a 29 de ellos a juntarse con sus padres.

Incluso, Mao vio a Li hablando en televisión sobre su hijo desaparecido, pero jamás imaginó que él era el pequeño que buscaba.

A la fecha no se tiene un recuento oficial sobre los niños secuestrados en China cada año. Según “Baby Come Home”, una plataforma donde los padres publican avisos de niños desaparecidos en el país, existen más de 51.000 familias buscando a sus pequeños.

La agencia de noticias Xinhua también reportó que la policía ha encontrado a más de 6.300 niños secuestrados desde que se creó una base de datos de ADN en China en el 2009.

