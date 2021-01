14 de 21

EFE

La campaña de Beijing para evitar parte de los viajes no solo tiene la parte de castigos sino también una de incentivos: en la capital, donde uno de los distritos está confinado por los rebrotes, se darán vales de compra o paquetes de datos móviles a quienes atiendan la petición de las autoridades de no desplazarse durante el ‘chunyun’. En otras zonas del país, las empresas estatales están ofreciendo sobresueldos y otros pluses a los empleados que opten por no viajar. (Texto y foto: EFE).