China moviliza fuerzas para vigilar vuelos militares de EE.UU. en mar Amarillo, según medio

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un barco patrullero de la Guardia Costera China (CCG) , en una fotografía de archivo. Foto: EFEE/EPA/Francis R. Malasig
Por Agencia EFE

El Ejército chino ha organizado fuerzas navales y aéreas para realizar un “seguimiento continuo” de actividades recientes de aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo frente a China, en la zona del mar Amarillo, informó este viernes el diario oficialista chino Global Times.

