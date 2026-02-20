China moviliza fuerzas para vigilar vuelos militares de EE.UU. en mar Amarillo, según medio

El Ejército chino ha organizado fuerzas navales y aéreas para realizar un “seguimiento continuo” de actividades recientes de aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo frente a China, en la zona del mar Amarillo, informó este viernes el diario oficialista chino Global Times.

De acuerdo con el rotativo, que cita fuentes no identificadas, el Ejército de Estados Unidos habría organizado recientemente vuelos en el espacio aéreo “frente a China” sobre el mar Amarillo.

Ante ello, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) desplegó fuerzas marítimas y aéreas “de conformidad con las leyes y regulaciones” para llevar a cabo tareas de vigilancia y “responder” y “gestionar eficazmente la situación”, según el rotativo.

El medio no ofreció detalles sobre el tipo de aeronaves implicadas, la duración de las actividades ni la fecha exacta de las maniobras, ni precisó si se produjeron incidentes adicionales durante el operativo.

El mar Amarillo, situado entre China y la península de Corea, es una zona de tránsito habitual para actividades militares de distintos países y ha sido escenario en el pasado de ejercicios y operaciones de vigilancia, en un contexto de tensiones estratégicas en Asia oriental.

VIDEO RECOMENDADO