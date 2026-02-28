Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: EFE/ Mehrnews
/ Mehrnews
Por Agencia EFE

China mostró este sábado su “gran preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya “soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas”, y reclamó el “cese inmediato” de las operaciones militares para “mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio”.

