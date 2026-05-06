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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, asiste a una conferencia de prensa sobre la política exterior y las relaciones externas del país el 8 de marzo de 2026. (Foto de Iori Sagisawa /AFP).
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, asiste a una conferencia de prensa sobre la política exterior y las relaciones externas del país el 8 de marzo de 2026. (Foto de Iori Sagisawa /AFP).
/ IORI SAGISAWA
Por Agencia AFP

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese “completo” de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán reabrir “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, tras reunirse en Pekín con su homólogo iraní, Abas Araqchi.