El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese “completo” de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán reabrir “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, tras reunirse en Pekín con su homólogo iraní, Abas Araqchi.

“China considera que hay que lograr sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable relanzar las hostilidades, y que es esencial seguir negociando”, declaró Wang Yi, citado en un comunicado publicado por su oficina.

Igualmente, “China espera que las partes respondan lo antes posible al llamado urgente de la comunidad internacional a una reanudación normal y segura del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz”, apostilló el ministro.

En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, se ve al petrolero Bili, con bandera de Gambia, fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

China se ha visto directamente concernida por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Más de la mitad de sus importaciones marítimas de crudo procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho, según la consultora Kpler.

En represalia por la campaña israeloestadounidense, Irán prácticamente bloqueó Ormuz. Pero la obstrucción es doble, ya que desde mediados de abril Estados Unidos aplica un bloqueo naval a los puertos iraníes, una medida que de momento continuará, dijo el martes el presidente Donald Trump.

El canciller chino se refirió igualmente al contencioso en torno al programa nuclear iraní, que según Israel y Estados Unidos tiene la ambición de dotar a la república islámica de una bomba atómica, cosa que Teherán niega.

“China aplaude el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, y considera que Irán tiene el derecho legítimo de utilizar pacíficamente la energía nuclear”, es decir con fines civiles, añadió Wang.

Decenas de buques han estado varados en el estrecho de Ormuz durante días.

Pekín ha actuado discretamente para intentar resolver la crisis desatada en Oriente Medio con la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Su diplomacia influyó en el frágil alto el fuego en vigor entre Washington y Teherán desde el 8 de abril.

China “desempeñará un papel más importante en el restablecimiento de la paz y la calma en Oriente Medio”, prometió el canciller.