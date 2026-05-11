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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

Pekín quiere trabajar con Estados Unidos para lograr “más estabilidad” en las relaciones internacionales, aseguró este lunes el gobierno chino, antes de la llegada de Donald Trump a China esta semana para una cumbre de tres días con Xi Jinping.

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