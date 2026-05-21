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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: SITIO WEB DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: SITIO WEB DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)
Por Agencia EFE

China instó este jueves a Estados Unidos a no enviar “señales erróneas” a las fuerzas favorables a la “independencia” de Taiwán y a gestionar la cuestión de la isla con la “máxima prudencia”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrase dispuesto a hablar con el líder taiwanés, William Lai.

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