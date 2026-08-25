Por Guillermo Vera Ayala

China aplazó este domingo 23 el lanzamiento de la misión lunar Chang’e 7, que es parte de los trabajos previos del país asiático a un viaje tripulado al satélite terrestre en los próximos tres años.

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