Escuchar
(2 min)
Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

China aseguró este viernes que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

Cinco claves para entender el nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá
Asia

Cinco claves para entender el nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá

China promete adoptar “medidas” tras la anulación del contrato portuario en Panamá
Asia

China promete adoptar “medidas” tras la anulación del contrato portuario en Panamá

China no ha registrado casos de virus Nipah y evalúa como bajo el riesgo para el país
Asia

China no ha registrado casos de virus Nipah y evalúa como bajo el riesgo para el país

Tailandia establece controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
Asia

Tailandia establece controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah