Por Roger Zuzunaga Ruiz

China lanzó el lunes un misil balístico intercontinental desde un submarino de propulsión nuclear. La prueba realizada en el océano Pacífico confirma que Beijing está acelerando la modernización de su arsenal estratégico y es una demostración de que busca consolidar una tríada nuclear plenamente operativa, además de reforzar su capacidad de disuasión frente a Estados Unidos. ¿Qué se sabe realmente del misil probado, por qué este lanzamiento marca un hito para las fuerzas armadas chinas y qué implicancias tiene para el equilibrio estratégico en la región?

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