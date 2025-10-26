China realiza maniobras aéreas en torno a Taiwán días antes de la reunión entre Xi y Trump

La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo recientemente maniobras en torno a la isla de Taiwán, informó la televisión estatal china el domingo por la noche, en unas operaciones que se publicitaron pocos días antes de la reunión prevista en Corea del Sur entre los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump.

Según el canal militar de la cadena estatal CCTV, que no ofreció detalles sobre la fecha exacta de los ensayos, unidades del Comando del Teatro Oriental del EPL realizaron ejercicios “de combate real” para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Entre las aeronaves participantes figuraron cazas J-10 y bombarderos H-6K, que efectuaron simulacros de enfrentamiento sobre áreas marítimas y aéreas alrededor de la isla.

El informe destacó que las operaciones se enmarcan en el refuerzo de la “preparación integral para el combate” y en la defensa de la “soberanía e integridad territorial”.

LEE MÁS: Trump dice que lo primero que tratará con Xi la semana próxima es el tráfico de fentanilo

Expertos militares citados por medios oficiales calificaron las maniobras de “rutinarias” y orientadas a disuadir lo que Pekín denomina “actividades separatistas” en Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Taiwán no reportó movimientos inusuales, aunque en su boletín diario registró la presencia de cuatro aeronaves militares chinas en las inmediaciones de su territorio.

LEE MÁS: China instala robots de limpieza en la montaña Wugong para cuidar el medio ambiente

Taipéi rechaza los reclamos de soberanía de Pekín y sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Washington, principal socio armamentístico de Taiwán, mantiene su compromiso de proveer medios defensivos a la isla pese a no tener lazos diplomáticos formales.

En las últimas semanas se ha recrudecido la disputa entre Taipéi y Pekín en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una “distorsión” del texto original con el propósito de fabricar una “supuesta base legal” que justifique una “futura agresión armada” contra su territorio.

El anuncio de los ejercicios llega en vísperas del posible encuentro entre Xi y Trump al margen de una cumbre regional en Corea del Sur, en el que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó el sábado que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones.

“Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando”, aseveró Rubio en un vuelo rumbo a Doha.

La Cancillería taiwanesa, por su parte, manifestó este domingo que seguirá de cerca la evolución de las interacciones entre Estados Unidos y China, y subrayó que los canales de comunicación entre Taipéi y Washington “permanecen abiertos”.

VIDEO RECOMENDADO