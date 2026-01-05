El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, habla durante una conferencia de prensa el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/WU HAO).
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, habla durante una conferencia de prensa el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/WU HAO).
China reclama la liberación de Maduro y advierte del riesgo para América Latina
China reclama la liberación de Maduro y advierte del riesgo para América Latina

China reclama la liberación de Maduro y advierte del riesgo para América Latina

China reclamó este lunes la liberación del presidente venezolano, , capturado por Estados Unidos durante una operación militar en Caracas, y advirtió de que el supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian expresó en rueda de prensa la “grave preocupación” de Pekín por la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y pidió a Estados Unidos que “garantice su seguridad personal” mientras se encuentran fuera de Venezuela y proceda a su “liberación inmediata”.

Lin afirmó que la actuación de Washington “viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, además de contravenir “los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

PUEDES VER: Trump amenaza a Petro con que puede haber una misión de Estados Unidos en Colombia similar a la de Venezuela

En ese sentido, acusó a Estados Unidos de recurrir a un “uso descarado de la fuerza” contra un país soberano y de llevar a cabo acciones que, según Pekín, “socavan la soberanía de Venezuela”.

El portavoz subrayó que estas acciones “amenazan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”, una región que China considera una “zona de paz”, y reiteró la oposición de su país al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a lo que describió como prácticas de “acoso hegemónico”.

En varias respuestas a los periodistas, Lin insistió en que Washington debe “cesar los esfuerzos por socavar al Gobierno venezolano” y resolver la crisis “mediante el diálogo y la negociación”.

China añadió, “apoya que el Consejo de Seguridad de la ONU convoque una reunión de emergencia” para abordar la situación y respaldó que el órgano cumpla con sus responsabilidades conforme a su mandato.

Preguntado por los contactos de Pekín con Caracas tras la captura de Maduro, el portavoz recordó que China “respeta la soberanía y la independencia de Venezuela” y confía en que el país “gestione sus asuntos internos de acuerdo con su Constitución y sus leyes”, sin confirmar conversaciones directas con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo venezolano.

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. EFE/ Rastreo de redes
Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. EFE/ Rastreo de redes

En relación con la cooperación bilateral, Lin señaló que “la cooperación energética es cooperación entre Estados soberanos” y está “protegida por el derecho internacional y por las leyes de los países implicados”.

En ese contexto, afirmó que, “independientemente de los cambios en la situación interna de Venezuela”, la disposición de China a profundizar la cooperación con el país caribeño “en distintos ámbitos no cambiará”, y que los “intereses legítimos” de China en Venezuela “seguirán siendo protegidos conforme a la ley”.

El vocero también rechazó que Pekín busque establecer “esferas de influencia” en América Latina y aseguró que la política china hacia la región “es coherente y estable”, basada en los principios de no injerencia, igualdad y beneficio mutuo, y sin alineamientos ideológicos.

China añadió Lin, “seguirá siendo un buen amigo y un buen socio” de los países de América Latina y el Caribe y está dispuesta a trabajar con ellos para “defender la Carta de la ONU, salvaguardar la equidad y la justicia internacionales” y responder de forma conjunta a las tensiones derivadas de la actual situación en Venezuela.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional tras la operación militar estadounidense que , un episodio que ha generado reacciones críticas de varios gobiernos y ha llevado a la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

