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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de China, Xi Jinping. (Brendan SMIALOWSKI / Lintao ZHANG / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de China, Xi Jinping. (Brendan SMIALOWSKI / Lintao ZHANG / AFP)
Por Agencia EFE

Taiwán será uno de los temas clave en la cumbre de esta semana entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, en la que Pekín podría presionar a Washington para modificar su postura oficial respecto a la isla o limitar el suministro de armas a Taipéi.

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