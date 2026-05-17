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Sismo de magnitud 5,2 en Guangxi, en China, dejó al menos dos muertos. (Foto: Shenzhen Daily / @szdaily1)
Sismo de magnitud 5,2 en Guangxi, en China, dejó al menos dos muertos. (Foto: Shenzhen Daily / @szdaily1)
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes la región meridional china de Guangxi, causando al menos dos muertos, un herido y la evacuación de unas 7.000 personas, informaron este lunes medios estatales.

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