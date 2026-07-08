China suma al menos 38 muertos por una sucesión de desastres naturales en varias regiones, entre ellos tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, las lluvias asociadas al tifón Maysak en la meridional Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, a la espera del posible impacto del supertifón Bavi a finales de semana.

El deslizamiento de tierra ocurrido el martes en la provincia de Gansu dejó 21 muertos tras la conclusión de las operaciones de búsqueda y rescate, informó este miércoles la agencia estatal Xinhua.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:56 hora local del martes (22:56 GMT del lunes) en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, y sepultó inicialmente a 33 personas, de las cuales 21 fallecieron, siete sufrieron heridas leves y cinco resultaron ilesas.

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El diario local Beijing News informó de que el grupo se dirigía a una zona boscosa para limpiar árboles secos, y añadió que no se habían registrado lluvias antes del deslizamiento.

Maysak deja seis muertos en Guangxi

En el sur del país, el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, dejó al menos seis muertos y once desaparecidos en Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses.

Según el último balance oficial presentado por las autoridades locales este miércoles, el temporal obligó a evacuar a 130.000 personas y afectó a 375.000 residentes en toda la región.

El embalse Liulan, situado en la localidad Hengzhou, bajo administración de Nanning, sufrió dos brechas de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo, según testigos citados por medios locales.

Una persona conduce una motoneta por una carretera cubierta de escombros durante el paso de un tifón. Foto: EFE/EPA/Andres Martínez Casares

Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron en Guangxi acumulados de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad.

La última información disponible muestra que 341 embalses de la región superan sus niveles límite de inundación y que 56 estaciones de medición en 41 ríos reportan niveles de agua superiores a los umbrales de alerta.

Las operaciones de rescate continúan con más de 8.000 personas, más de 1.700 vehículos y 5.700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la retirada de escombros.

Mientras, en el centro de China, en Hubei, las autoridades provinciales elevaron el martes a once el número de fallecidos después de que un episodio de convección severa azotara la noche del lunes varias zonas del este de la provincia, informó Xinhua.

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El fenómeno, que combinó tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vendavales y tornados en algunas localidades, afectó a las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning.

Este lunes, 53 municipios registraron vientos asociados a tormentas eléctricas, dos de ellos de nivel 13, mientras que algunas zonas sufrieron tornados, según las autoridades citadas por Xinhua.

El balance oficial dejó 14.600 damnificados, once muertos, un desaparecido y 331 heridos.

Bavi se acerca al sureste

El supertifón Bavi, que tocó tierra hace dos días en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, golpeará primero Taiwán entre el 10 y el 11 de julio, cuando se prevé que pase por el noreste de la isla, pronosticaron las autoridades taiwanesas.

Un parque ribereño se ve inundado por la crecida provocada por el tifón Maysak en Nanning, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur de China, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/Hu Yan

Mientras tanto, las autoridades de la provincia suroriental china de Fujian, situada frente a Taiwán, activaron una respuesta de emergencia ante el avance de Bavi, que ya provocó viento y oleaje relativamente fuertes en el litoral provincial.

Hasta el mediodía de este miércoles, Fujian había suspendido ocho rutas de pasajeros y transbordadores, paralizado 110 proyectos marítimos en construcción y ordenado la retirada de 275 barcos de obra a aguas seguras.

El Centro Nacional de Previsión Oceánica emitió además una alerta azul por oleaje ante la previsión de olas de entre 3 y 5 metros este jueves en el sur del mar de China Oriental.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, a lo que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.