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Resumen

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Personas caminan tras las fuertes lluvias en la zona de Hutong de Pekín, China, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
Personas caminan tras las fuertes lluvias en la zona de Hutong de Pekín, China, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
Por Agencia EFE

China suma al menos 38 muertos por una sucesión de desastres naturales en varias regiones, entre ellos tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, las lluvias asociadas al tifón Maysak en la meridional Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, a la espera del posible impacto del supertifón Bavi a finales de semana.

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