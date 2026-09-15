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Resumen

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El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. Foto: EFE/EPA/Wu Hao
El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. Foto: EFE/EPA/Wu Hao
Por Agencia AFP

China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un “campo de batalla” y Rusia afirmó que debe permanecer “libre” de armas, después de que Estados Unidos confirmara por primera vez que tiene armamento desplegado en órbita.

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