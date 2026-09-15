China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un “campo de batalla” y Rusia afirmó que debe permanecer “libre” de armas, después de que Estados Unidos confirmara por primera vez que tiene armamento desplegado en órbita.

Según los analistas, el anuncio de Washington confirma un secreto a voces, pero estiman que el momento elegido para hacerlo podría agravar las tensiones con Pekín y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.

El anuncio marca una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por dotarse de capacidades militares espaciales, impulsada por los rápidos avances tecnológicos, pero también ensombrecida por la ausencia de un marco regulatorio integral.

“Estados Unidos dispone de armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, indicó un portavoz de la Fuerza Espacial estadounidense en un comunicado.

El ministerio chino de Relaciones Exteriores se opuso a la medida y advirtió contra la “militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito”.

“Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior”, declaró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca “libre de cualquier arma”.

“Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Un miembro de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos supervisa datos desde el Centro de Operaciones Espaciales Combinadas (CSpOC), en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, el 28 de mayo de 2026. (Foto del CENTCOM)

Capacidades estadounidenses

El comunicado estadounidense no ofreció detalles sobre qué armas han sido desplegadas en el espacio ni sobre cuántas hay.

“El control espacial engloba las áreas de misión necesarias para disputar y controlar el dominio espacial, empleando medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades de un adversario”, señaló el texto.

“Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos”, agregó.

Los medios no cinéticos pueden incluir láseres destinados a cegar satélites o incluso interferencias electromagnéticas o cibernéticas contra sus enlaces de datos.

Para Estados Unidos, tanto Rusia como China, sus principales rivales geopolíticos, representan amenazas potenciales para sus intereses en el espacio.

China “desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, según la Fuerza Espacial estadounidense.

Rusia, por su parte, “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros”, añadió.

India anunció en marzo de 2019 que había destruido un satélite en órbita baja mediante una prueba de misil, siguiendo los pasos de Rusia, China y Estados Unidos, y así demostró que se encontraba entre las potencias espaciales más avanzadas del mundo.

“Ninguna sorpresa”

Song Zhongping, analista militar independiente radicado en Hong Kong y exinstructor del ejército chino, declaró a la AFP que el anuncio “no es ninguna sorpresa”, ya que el hecho de que Estados Unidos posea este tipo de armas “es desde hace tiempo un secreto a voces”.

“Que China despliegue o no armas en el espacio dependerá completamente de si Estados Unidos avanza en esa dirección”, añadió.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 13 de septiembre de 2026. (Brendan Smialowski / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Durante décadas la principal preocupación fue la posible presencia de armas nucleares en el espacio.

Sin embargo, las superpotencias y otros países firmaron en 1967 el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la colocación en órbita de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio fuera del alcance de ese tratado, entre ellas la posibilidad de atacar satélites rivales, esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

“Existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita”, explicó la experta en derecho espacial Laetitia Cesari.

Según la especialista, es probable que el tema figure en la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.

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