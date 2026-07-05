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Resumen

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Los buques de guerra de la Flota del Pacífico de Rusia navegan en el Golfo de Pedro el Grande del Mar de Japón durante los ejercicios navales frente a la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental del país. (Foto: Ministerio de Defensa de Rusia / AFP)
Los buques de guerra de la Flota del Pacífico de Rusia navegan en el Golfo de Pedro el Grande del Mar de Japón durante los ejercicios navales frente a la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental del país. (Foto: Ministerio de Defensa de Rusia / AFP)
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Por Agencia EFE

Las Armadas de China y Rusia llevarán a cabo ejercicios militares este mes de julio en las aguas y el espacio aéreo del gigante asiático, a las que seguirá una operación de “patrullaje marítimo conjunto” en “áreas relevantes” del Pacífico, informó este domingo el Ministerio chino de Defensa.

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