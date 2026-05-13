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Resumen

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Chongqing, la ciudad futurista que muestra cómo China se ha transformado desde que Trump visitó el país por última vez. (Getty Images).
Chongqing, la ciudad futurista que muestra cómo China se ha transformado desde que Trump visitó el país por última vez. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Cuando el líder de China, Xi Jinping, reciba a su homólogo estadounidense en Pekín este miércoles, Donald Trump recordará su última visita en 2017, cuando fue cortejado con ahínco y con una cena en la Ciudad Prohibida, un honor que ningún presidente de Estados Unidos había recibido antes.

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