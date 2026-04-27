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Equipos de rescate trabajan para evacuar a los pasajeros atrapados entre los restos de los trenes que colisionaron en la estación de tren de East Bekasi en Bekasi, Java Occidental, Indonesia, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/MAST IRHAM)
Equipos de rescate trabajan para evacuar a los pasajeros atrapados entre los restos de los trenes que colisionaron en la estación de tren de East Bekasi en Bekasi, Java Occidental, Indonesia, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/MAST IRHAM)
/ MAST IRHAM
Por Agencia AFP

El choque de dos trenes este lunes por la noche cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, causó al menos cinco muertos y decenas de heridos.

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