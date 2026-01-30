Cinco claves para entender el nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá

El fallo del Tribunal Supremo de Panamá que declara inconstitucionales los contratos que permiten a una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison operar dos puertos en el Canal de ese país abre un nuevo capítulo en uno de los frentes de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China.

CK Hutchison acordó el año pasado vender más de 40 puertos que operaba en todo el mundo -incluyendo los panameños de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico)- a un consorcio liderado por la firmas estadounidense Blackrock y la suiza MSC por 23.000 millones de dólares.

La operación fue aplaudida por Estados Unidos, que veía con malos ojos la presencia china en el Canal, pero lleva meses paralizada por el Gobierno chino bajo la amenaza de vetar la operación a menos que la naviera estatal Cosco obtenga un porcentaje mayoritario en ese consorcio.

A continuación, las claves de este nuevo capítulo:

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo de Panamá?

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves “inconstitucional” el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC, filial de CK Hutchison), un fallo que responde a dos demandas de la Contraloría del país presentadas a partir de una auditoría de los contratos.

El tribunal ha considerado probado el contenido de esas auditorías, que hablan de “numerosas irregularidades” y de “un contrato leonino y abusivo contra los intereses del país” según el contralor general, Anel Flores.

¿Qué ha dicho el Gobierno chino?

La decisión judicial supone un varapalo como mínimo de imagen para los intereses chinos. De momento, Pekín prometió este mismo viernes a través de su Ministerio de Exteriores que tomará “todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, aunque no entró a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.

¿Qué dice CK Hutchison?

El gigante hongkonés no se ha pronunciado directamente. Lo ha hecho PPC a través de un comunicado en el que sostiene que la decisión judicial carece de base legal y advierte de que si es preciso recurrirá a la vía legal nacional e internacional para defender sus intereses. Aunque no cabe recurso ante el fallo del Supremo panameño, la empresa sí puede solicitar aclaraciones del mismo.

Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

¿Qué es CK Hutchison y quién está detrás?

Se trata de una de las empresas más destacadas de Hong Kong, valorada en más de 19.000 millones de dólares y propiedad del magnate Li Ka-shing, quien a sus 97 años sigue siendo considerado como el hombre más rico de la antigua colonia británica y el octavo de Asia.

El conglomerado, presente en más de 50 países y que emplea a unas 300.000 personas, creció en el sector inmobiliario en la década de los 70 y en las siguientes se diversificó entrando en el sector energético y financiero en Canadá o en el de telecomunicaciones en Reino Unido, con destacadas inversiones también en ventas minoristas o en tecnología.

¿Qué pasará ahora?

La decisión judicial deja aparentemente en el limbo la venta de los puertos. Por lo pronto, Panamá deberá adjudicar de nuevo la gestión de los puertos en medio de especulaciones sobre una posible licitación de cada uno por separado para aumentar las ganancias.

Se espera que el presidente del país, José Raúl Mulino, y la autoridad marítima panameña anuncien los próximos pasos la semana que viene.