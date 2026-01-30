Escuchar
(2 min)
Fotografía de buques portacontenedores en el Canal de Panamá. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

Fotografía de buques portacontenedores en el Canal de Panamá. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de buques portacontenedores en el Canal de Panamá. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Fotografía de buques portacontenedores en el Canal de Panamá. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El fallo del Tribunal Supremo de Panamá que declara inconstitucionales los contratos que permiten a una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison operar dos puertos en el Canal de ese país abre un nuevo capítulo en uno de los frentes de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China.

Cinco claves para entender el nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá
Asia

Cinco claves para entender el nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá

China promete adoptar “medidas” tras la anulación del contrato portuario en Panamá
Asia

China promete adoptar “medidas” tras la anulación del contrato portuario en Panamá

China no ha registrado casos de virus Nipah y evalúa como bajo el riesgo para el país
Asia

China no ha registrado casos de virus Nipah y evalúa como bajo el riesgo para el país

Tailandia establece controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
Asia

Tailandia establece controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah