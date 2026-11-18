La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que sostuvo una “muy buena” reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, aseguró la mandataria izquierdista en la red social X.

En un enlace desde China a la conferencia de prensa diaria de su gobierno que se realiza en Ciudad de México, Sheinbaum se mostró satisfecha de su encuentro con el estadounidense, que duró unos 20 minutos y que estuvo centrado en el T-MEC, el acuerdo comercial que comparten con Canadá.

“Podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, comentó.

Señaló que acordaron encontrarse nuevamente en el marco de la reunión del G-20 que se realizará en diciembre en Estados Unidos, en el complejo Doral de Trump.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum llega a Shenzhen para asistir a la cumbre de la APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en la provincia de Guangdong, en el sur de China. (Foto de Mao Siqian / Xinhua vía AFP). / MAO SIQIAN

Sheinbaum publicó además una fotografía que la muestra sentada conversando con Trump y varios de sus funcionarios, con banderas de ambos países dispuestas en el fondo.

En el encuentro también participaron el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Previo a la reunión, Sheinbaum dijo estar dispuesta a discutir sobre las caravanas migrantes que recorren su país rumbo a Estados Unidos, “si es de interés del presidente”.

Trump ha amenazado en los últimos días con imponer nuevos aranceles a México si no frena los convoyes migratorios, luego de la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró el viernes que no había ninguna caravana de migrantes en territorio mexicano, pero medios locales habían publicado que un grupo de centroamericanos transitaba por el sur del país.

La agenda de Sheinbaum en la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico incluyó también una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

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