La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que las relaciones con China atraviesan una “nueva era” al reunirse con su par Xi Jinping, quien abogó por llevar los vínculos a “un nivel más alto” ante la “compleja” situación mundial.

Ambos mandatarios se reunieron al margen de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en el polo tecnológico chino de Shenzhen (sur) en medio de fuertes tensiones comerciales globales.

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México y el gigante asiático han enfrentado presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó una ofensiva arancelaria fuertemente respondida por Pekín y reproches a ambos, acusándolos de no esforzarse lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo.

Al abrir el encuentro con Sheinbaum, Xi describió a los dos países como “buenos amigos y socios” y dijo que ambos, como miembros importantes del Sur Global, se encuentran en “etapas críticas” de desarrollo.

Por ello, llamó a “trabajar juntos para llevar las relaciones a un nivel más alto, en áreas más amplias y con mayor profundidad”, en “medio de la compleja y cambiante situación internacional actual”.

Sheinbaum respondió a su anfitrión que la visita representa para México “una nueva era en la relación” bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen. (Foto: Maxim Shemetov / POOL / AFP) / MAXIM SHEMETOV

“Así queremos que sea, una relación que resulta de profundos lazos y de principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”, aseguró.

No trascendió si las medidas contra el fentanilo o si los aranceles mexicanos a los vehículos eléctricos chinos, otro de los asuntos más sensibles de la relación bilateral, formaron parte de la conversación.

Más temprano, la mandataria mexicana defendió ante un foro empresarial de la cita de la APEC que el “respeto al derecho ajeno es la paz”, al citar al expresidente Benito Juárez.

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Precisó que “el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida”.

La mandataria destacó que su país garantiza “condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo”.

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