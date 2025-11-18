Fotografía de archivo del submarino estadounidense de propulsión nuclear USS Michigan (SSGN 727) atracado en la base naval en Busán, Corea del Sur. Foto: EFE/JEON HEON-KYUN
Fotografía de archivo del submarino estadounidense de propulsión nuclear USS Michigan (SSGN 727) atracado en la base naval en Busán, Corea del Sur. Foto: EFE/JEON HEON-KYUN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Corea del Norte advierte que submarinos nucleares surcoreanos desatarán un “efecto dominó nuclear”
Resumen de la noticia por IA
Corea del Norte advierte que submarinos nucleares surcoreanos desatarán un “efecto dominó nuclear”

Corea del Norte advierte que submarinos nucleares surcoreanos desatarán un “efecto dominó nuclear”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

advirtió este martes de que la futura construcción de submarinos de propulsión nuclear por parte de desencadenará “inevitablemente” un “efecto dominó nuclear” en la región, en su primera reacción pública a los recientes acuerdos en materia de seguridad y comercio anunciados por Seúl y Washington la semana pasada.

Los permitirán a Corea del Sur avanzar en su “propia nuclearización armamentística”, desatando a su vez un “efecto dominó nuclear” en la región y una “intensa carrera armamentística”, dijo la agencia estatal norcoreana KCNA en un extenso editorial.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Cómo el Hwasong-20 eleva la amenaza nuclear de Corea del Norte y pone en su mira a Estados Unidos

Se trata de la primera respuesta a varios documentos divulgados por Seúl y Washington la semana pasada: la hoja informativa conjunta sobre las dos cumbres entre el presidente de Corea del Sur, , y su homólogo de Estados Unidos, , celebradas en agosto y octubre de este año, y el comunicado de los dos países sobre los resultados de la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), llevada a cabo a principios de mes.

En el acuerdo, Washington y Seúl afirmaron que el alivio parcial de restricciones al enriquecimiento de uranio es para fines no armamentísticos de Corea del Sur.

El editorial norcoreano criticó que Washington haya autorizado a Corea del Sur a desarrollar submarinos de propulsión nuclear, y acusó a EE.UU. de dar “luz verde” a Seúl para enriquecer uranio y reprocesar combustible nuclear.

Estas medidas convertirían a Corea del Sur en un “cuasi-Estado nuclear”, según Pyongyang.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; y el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Fotos de SONG Kyung-Seok / KCNA VIA KNS / AFP)
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; y el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Fotos de SONG Kyung-Seok / KCNA VIA KNS / AFP)

Pyongyang también denunció que ambos Gobiernos hayan sustituido el término “desnuclearización de la península coreana” por la de “desnuclearización de Corea del Norte”. El régimen hermético ha seguido firme en que no sostendrá diálogos de ningún tipo hasta que se abandone el tema de la desnuclearización de la mesa de negociación.

La portavoz presidencial de Corea del Sur, Kang Yu-jung, afirmó por su parte en un comunicado que Seúl “no tiene intención hostil ni de confrontación hacia el Norte”.

Un funcionario del Ministerio de Unificación surcoreano, citado por la agencia local de noticias Yohnap, añadió que el editorial norcoreano se limita a repetir la postura existente de Pyongyang en cuanto a los temas abordados, destacando que no se menciona por nombre a los mandatarios de Corea del Sur y EE.UU. y que el tono del editorial es “sereno y moderado”.

La publicación llega un día después de que Seúl emitiera su primera propuesta oficial de diálogo militar intercoreano bajo el Gobierno de Lee, destinada a evitar choques accidentales en la frontera, y tras el fallido intento de la Administración Trump de celebrar una cumbre con durante su gira asiática del mes pasado.

La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk-yeol, fue arrestada el martes 12 de agosto por la noche en relación con varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción, informó la fiscalía. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC