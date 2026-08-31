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Resumen

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AME7861. PIONYANG (COREA DEL NORTE), 23/02/2026.- Fotografía cedida por la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana (Kcna) que muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo la Kcna, y llamó a "transformar" a la población entre denuncias de una creciente represión. EFE/ KCNA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME7861. PIONYANG (COREA DEL NORTE), 23/02/2026.- Fotografía cedida por la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana (Kcna) que muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo la Kcna, y llamó a "transformar" a la población entre denuncias de una creciente represión. EFE/ KCNA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
/ KCNA
Por Agencia EFE

Corea del Norte acusó este lunes a Washington de mantener una “política hostil”, a pesar de los recientes gestos de acercamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente dijo que prevé reunirse este año con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.

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