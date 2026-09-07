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Resumen

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Un camión se desplaza durante la apertura de un puente que por primera vez une a los países de Rusia y Corea del Norte en medio del fortalecimiento de sus relaciones económicas y militares. (EFE/ KCNA).
Un camión se desplaza durante la apertura de un puente que por primera vez une a los países de Rusia y Corea del Norte en medio del fortalecimiento de sus relaciones económicas y militares. (EFE/ KCNA).
Por Agencia EFE

Corea del Norte calificó este martes de “invencible” su alianza con Rusia tras la apertura del primer puente vial entre ambos países, en medio del fortalecimiento de sus relaciones económicas y militares.

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