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Corea del Norte celebrará este mes una ceremonia para dar sepultura a los restos de sus soldados caídos mientras combatían junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, informó este viernes la prensa estatal.
Corea del Norte celebrará este mes una ceremonia para dar sepultura a los restos de sus soldados caídos mientras combatían junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, informó este viernes la prensa estatal.
Pyongyang ha enviado miles de militares, además de misiles y munición, para apoyar a Moscú. Corea del Sur estima que en el conflicto han fallecido unos 2.000 norcoreanos.
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A cambio, analistas creen que el Norte recibe ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía de Rusia, lo que ha permitido a ese hermético país dotado del arma nuclear eludir severas sanciones internacionales.
Los medios estatales informaron este viernes que el museo en honor a las tropas fallecidas que construye el país asiático está completado en un 97%.
“A mediados de abril se celebrará solemnemente una ceremonia para enterrar allí los restos de los mártires y se inaugurará el museo”, informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.
El líder Kim Jong-un visitó el lugar e inspeccionó las etapas finales del proyecto, incluida la disposición de las exposiciones, las esculturas y los monumentos conmemorativos simbólicos, y “apreció enormemente” el progreso, según ese medio.
Corea del Norte confirmó que había desplegado tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania en abril del año pasado y admitió que sus soldados habían muerto en combate.
Desde entonces, Kim ha celebrado diversas ceremonias para honrar a los militares caídos.
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