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Fotografía cedida por la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana (Kcna) que muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo la Kcna, y llamó a "transformar" a la población entre denuncias de una creciente represión. Foto: EFE/ KCNA
Fotografía cedida por la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana (Kcna) que muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo la Kcna, y llamó a "transformar" a la población entre denuncias de una creciente represión. Foto: EFE/ KCNA
/ KCNA
Por Agencia AFP

Corea del Norte celebrará este mes una ceremonia para dar sepultura a los restos de sus soldados caídos mientras combatían junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, informó este viernes la prensa estatal.

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