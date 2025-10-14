Así es Hwasong-20, el poderoso nuevo misil de Corea del Norte que puede alcanzar EE.UU. y que tendría tecnología rusa

Corea del Norte presentó de manera oficial su nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), el Hwasong-20, que el régimen de Kim Jong-un describe como “el sistema de armas estratégicas nucleares más potente” de su arsenal, y que es capaz de alcanzar cualquier territorio de Estados Unidos. Seúl, el enemigo de Pyongyang, sospecha que el desarrollo de esta arma fue gracias a la colaboración tecnológica de Rusia, país que ha sido apoyado con tropas y armas norcoreanas en su guerra en Ucrania.

El misil fue exhibido el 10 de octubre durante un desfile militar realizado en Pyongyang por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores, en un acto que combinó demostración de poder militar con mensajes políticos hacia Estados Unidos y sus aliados.

El Hwasong-20 representa la nueva generación de misiles norcoreanos de combustible sólido, un salto tecnológico que, si se confirma su buen desempeño, permitiría al país lanzar sus proyectiles de largo alcance con mayor rapidez y menor preparación, reduciendo así la posibilidad de detección previa por parte de satélites o sistemas de inteligencia occidentales para interceptarlos y destruirlos.

El Hwasong-20, nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) de Corea del Norte. (AFP). / STR

Medios estatales de Corea del Norte informaron que el motor del Hwasong-20 genera un empuje cercano a los 1.960 kilonewtons, está construido con materiales compuestos de fibra de carbono y utiliza un vehículo lanzador (TEL) de 11 ejes, similar al del modelo anterior, el misil Hwasong-19.

Se estima que tiene un alcance de alrededor de 15.000 km, lo que le permitiría, en teoría, alcanzar cualquier punto de Estados Unidos desde territorio norcoreano.

El líder norcoreano Kim Jong-un asiste al desfile militar para celebrar el 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP). / STR

Sin embargo, Corea del Norte todavía no ha realizado una prueba de vuelo completa del nuevo misil.

También se especula que el Hwasong-20 podría estar diseñado para portar MIRV —múltiples ojivas nucleares independientes—, aunque no existen pruebas de que Pyongyang haya desarrollado aún esa capacidad con éxito.

“Nuestro ejército debe seguir creciendo hasta convertirse en una entidad invencible... Debe fortalecerse de manera constante hasta convertirse en unas fuerzas armadas de élite que obtengan victoria tras victoria gracias a su moral y disciplina”, dijo Kim durante su discurso.

Kim Jong-un (centro), el primer ministro chino Li Qiang (izquierda), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (segundo por la derecha), y el expresidente ruso Dmitry Medvedev. (AFP). / STR

El líder de Corea del Norte estuvo acompañado por aliados de alto perfil como el primer ministro de China, Li Qiang; el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev; y el jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

A inicios de setiembre, Corea del Norte realizó su última prueba terrestre de un motor de cohete de combustible sólido para un misil balístico de largo alcance. Del éxito de ese desarrollo dependerá que el país tenga un arsenal que de verdad represente una amenaza para Estados Unidos continental.

Se trató de la novena prueba del motor, que es más potente que los modelos anteriores, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Los misiles de combustible líquido y sólido de Corea del Norte. (AFP).

De acuerdo con la agencia AP, en los últimos años Corea del Norte ha realizado pruebas de vuelo de una variedad de misiles balísticos intercontinentales que demostraron un alcance potencial para golpear el territorio continental de Estados Unidos, incluidos aquellos con propulsores sólidos incorporados, una evolución de los misiles de combustible líquido.

¿Rusia coopera con Corea del Norte?

Esta fotografía, tomada el 3 de septiembre de 2025 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (izq.) reuniéndose con el presidente ruso Vladimir Putin en Beijing. (AFP). / STR

Tras el desfile donde se mostró el Hwasong-20, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Jin Young-seung, dijo el martes que posiblemente su construcción fue gracias a la tecnología rusa compartida con el régimen de Kim.

Según Seúl, la rapidez con la que Corea del Norte ha avanzado en misiles de combustible sólido —desde el Hwasong-18 al 20 en menos de dos años— sería difícil de lograr sin asistencia externa.

En este punto, cabe precisar que sobre Corea del Norte pesan desde el 2006 sanciones internacionales impuestas en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que ningún país puede, legalmente, colaborar en el desarrollo de su arsenal.

Las sanciones incluyen embargos de armas, transferencias tecnológicas y cooperación científica o energética con fines militares.

Colaborar con Corea del Norte implicaría violar el derecho internacional y podría acarrear sanciones multilaterales y bilaterales severas.

Rusia ha negado cualquier cooperación militar que viole las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero funcionarios occidentales sostienen que Moscú estaría intercambiando tecnología por armamento norcoreano, incluyendo proyectiles de artillería y misiles de corto alcance utilizados en el frente ucraniano. Corea del Norte también envió tropas a la región rusa de Kursk para desalojar a los militares ucranianos.

El líder norcoreano Kim Jong-un abraza a un militar durante una ceremonia de condecoración estatal al comandante y combatientes del Ejército Popular de Corea, quienes participaron en las operaciones militares en Kursk, Rusia. (KCNA VÍA KNS / AFP). / STR

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, le dijo a El Comercio que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte no es nueva, sino que se remonta a los tiempos de la Guerra Fría, cuando Moscú comenzó a transferir tecnología militar y de misiles al régimen comunista norcoreano.

En ese contexto histórico, explicó el analista, la actual evolución del misil Hwasong-20 debe entenderse como una continuación y profundización de esa relación técnico-militar.

El experto destacó que Corea del Norte ha avanzado progresivamente desde misiles de corto y mediano alcance hasta tener hoy una capacidad intercontinental estimada en 15.000 kilómetros, lo que la sitúa entre las potencias con verdadero poder de disuasión nuclear.

Gómez de la Torre subrayó que el Hwasong-20 tiene similitudes visibles con misiles rusos, lo que refuerza las sospechas de cooperación tecnológica.

Recordó que en junio del 2024, el presidente ruso Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron un tratado de asociación estratégica integral, cuyo artículo 10 contempla explícitamente la asistencia mutua en materia científica, energética y nuclear.

Según Gómez de la Torre, no sería extraño que Rusia haya transferido tecnología de misiles a Pyongyang como parte de un intercambio: apoyo técnico a cambio del envío de armamento o incluso personal norcoreano para la guerra en Ucrania.

El analista concluyó que este acercamiento puede interpretarse como el surgimiento de una “disuasión compartida” entre Moscú y Pyongyang frente a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.