Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asiste a una recepción en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 3 de septiembre de 2025. (Jade Gao / AFP)
/ JADE GAO
Por Agencia AFP

La influyente política norcoreana Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue ascendida dentro de la estructura del partido gobernante durante el congreso quinquenal de la organización, informó el martes la prensa estatal.

