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Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a la ceremonia de colocación de una corona en el mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, el 2 de marzo de 2019. (Foto de JORGE SILVA / POOL / AFP)
Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a la ceremonia de colocación de una corona en el mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, el 2 de marzo de 2019. (Foto de JORGE SILVA / POOL / AFP)
/ JORGE SILVA
Por Agencia AFP

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un dijo este jueves que el estatus de potencia atómica del país era “absoluto”, y calificó de “idiotas” a quienes esperan su desnuclearización.

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