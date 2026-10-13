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Resumen

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El líder de Corea del Norte Kim Jong-un recorriendo el Museo de la Revolución de Defensa Nacional del Segundo Comité Económico en Pyongyang. (Foto de Handout / KCNA / AFP).
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un recorriendo el Museo de la Revolución de Defensa Nacional del Segundo Comité Económico en Pyongyang. (Foto de Handout / KCNA / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró el museo de Defensa Nacional, según informó este martes la agencia de noticias estatal KCNA, que mostró una variedad de armamento expuesto, incluido un misil balístico capaz de alcanzar a Estados Unidos, mientras Donald Trump insinuaba una reunión entre ambos mandatarios en noviembre.

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