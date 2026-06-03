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Fotografía cedida por la Agencia estatal de noticias norcoreana KCNA que muestra al líder del país, Kim Jong-un, en Corea del Norte, el 4 de junio de 2026. (KCNA / EFE)
Fotografía cedida por la Agencia estatal de noticias norcoreana KCNA que muestra al líder del país, Kim Jong-un, en Corea del Norte, el 4 de junio de 2026. (KCNA / EFE)
Por Agencia EFE

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abogó por una expansión “exponencial” del arsenal atómico del país durante una visita a una planta nuclear recientemente puesta en funcionamiento, según informó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA.

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