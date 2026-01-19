El líder norcoreano Kim Jong-un pronuncia un discurso en el Complejo de Máquinas Ryongsong en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte, el 19 de enero de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP)
El líder norcoreano Kim Jong-un pronuncia un discurso en el Complejo de Máquinas Ryongsong en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte, el 19 de enero de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP)
Kim Jong-un destituye a su vice primer ministro y arremete contra la “incompetencia” en Corea del Norte
El líder de destituyó a su vice primer ministro durante una visita a un complejo industrial, en la que criticó la “incompetencia” de sus funcionarios económicos, informó este martes la prensa estatal.

Kim Jong-un cesó de sus funciones a Yang Sung-ho, vice primer ministro, de forma inmediata”, al considerarlo “incapaz de asumir responsabilidades importantes”, indicó la agencia de noticias oficial KCNA.

En pocas palabras, fue como enganchar un carro a una cabra, un error accidental en nuestro proceso de nombramiento de directivos”, dijo el líder. “Al fin y al cabo, son los bueyes los que tiran de los carros, no las cabras”.

Kim inauguró un proyecto de modernización del complejo industrial de Ryongsong, en las afueras de la capital, Pionyang.

Debido a funcionarios de orientación económica irresponsables, groseros e incompetentes, la primera etapa de la modernización” de esa instalación “encontró dificultades”, se quejó.

Arremetió contra los mandos del gobierno que “se han acostumbrado al derrotismo, la irresponsabilidad y la pasividad durante demasiado tiempo”.

En diciembre, el líder de este hermético país asiático dotado con el arma nuclear prometió en una reunión de altos cargos purgar el “mal” dentro del aparato gubernamental y reprendió a los responsables considerados perezosos.

Corea del Norte exhibió el que define como su misil balístico intercontinental "más poderoso" durante un desfile militar al que asistieron altos funcionarios de Rusia y China, informó el sábado 11 de octubre la prensa estatal. (AFP)
