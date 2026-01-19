Kim Jong-un destituye a su vice primer ministro y arremete contra la “incompetencia” en Corea del Norte

Escucha la noticia
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un destituyó a su vice primer ministro durante una visita a un complejo industrial, en la que criticó la “incompetencia” de sus funcionarios económicos, informó este martes la prensa estatal.
“Kim Jong-un cesó de sus funciones a Yang Sung-ho, vice primer ministro, de forma inmediata”, al considerarlo “incapaz de asumir responsabilidades importantes”, indicó la agencia de noticias oficial KCNA.
“En pocas palabras, fue como enganchar un carro a una cabra, un error accidental en nuestro proceso de nombramiento de directivos”, dijo el líder. “Al fin y al cabo, son los bueyes los que tiran de los carros, no las cabras”.
Kim inauguró un proyecto de modernización del complejo industrial de Ryongsong, en las afueras de la capital, Pionyang.
“Debido a funcionarios de orientación económica irresponsables, groseros e incompetentes, la primera etapa de la modernización” de esa instalación “encontró dificultades”, se quejó.
Arremetió contra los mandos del gobierno que “se han acostumbrado al derrotismo, la irresponsabilidad y la pasividad durante demasiado tiempo”.
En diciembre, el líder de este hermético país asiático dotado con el arma nuclear prometió en una reunión de altos cargos purgar el “mal” dentro del aparato gubernamental y reprendió a los responsables considerados perezosos.
