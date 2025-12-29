Kim Jong-un dice que nuevos lanzamisiles de Corea del Norte pueden “aniquilar al enemigo”

Una prueba de un misil de crucero estratégico de largo alcance en el Mar Occidental de Corea, también conocido como Mar Amarillo, en un lugar desconocido, Corea del Norte, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/KCNA)
El líder de , , recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para “aniquilar al enemigo”, informó el martes la agencia estatal de prensa.

La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pionyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar “preparación para el combate”.

Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como “el principal medio de ataque” de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.

Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es “un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador”.

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes sistemas de misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.

Corea del Norte podría ahora estar en una posición para aumentar seriamente su capacidad de efectuar misiones estratégicas”, comentó a AFP el investigador Hong Sung-pyo, del Instituto Corea de Asuntos Militares.

Desde la perspectiva de Corea del Sur, esto significa que la amenaza militar del Norte está aumentando”, agregó.

Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares de su país.

Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.

En los últimos años, Pionyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.

Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.

Corea del Norte exhibió el que define como su misil balístico intercontinental "más poderoso" durante un desfile militar al que asistieron altos funcionarios de Rusia y China, informó el sábado 11 de octubre la prensa estatal. (AFP)
