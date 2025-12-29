Escucha la noticia
Kim Jong-un dice que nuevos lanzamisiles de Corea del Norte pueden “aniquilar al enemigo”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para “aniquilar al enemigo”, informó el martes la agencia estatal de prensa.
La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pionyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar “preparación para el combate”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Así será el primer submarino nuclear de Corea del Norte, el arma estratégica con la que Kim cambiará el equilibrio militar
Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como “el principal medio de ataque” de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.
Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es “un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador”.
Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes sistemas de misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.
“Corea del Norte podría ahora estar en una posición para aumentar seriamente su capacidad de efectuar misiones estratégicas”, comentó a AFP el investigador Hong Sung-pyo, del Instituto Corea de Asuntos Militares.
“Desde la perspectiva de Corea del Sur, esto significa que la amenaza militar del Norte está aumentando”, agregó.
Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares de su país.
MÁS INFORMACIÓN: Kim Jong-un ordena aumentar la producción de misiles de Corea del Norte en 2026
Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.
En los últimos años, Pionyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.
Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Maduro dice que la exportación de alimentos será la nueva fuente de divisas para Venezuelaq
- Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo donde murieron un empresario, su hija adolescente y un escolta en México | VIDEOS
- Qué son las garantías de seguridad por 15 años que EE.UU. ofrece a Ucrania y por qué Zelensky pide más
- Dónde está el Bella 1 y por qué Estados Unidos todavía no logra incautar el petrolero en fuga
- Trump dice que EE.UU. atacó un muelle usado por supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela
Contenido sugerido
Contenido GEC