El líder Kim Jong-un afirmó que Corea del Norte debería ampliar su capacidad para lanzar armas nucleares desde diferentes plataformas, informó este jueves la prensa estatal, al destacar que las capacidades atómicas del país son ahora una “realidad”.

Kim hizo esas declaraciones el miércoles durante una inspección a una instalación de investigación de armas nucleares en un lugar no especificado, tras repetidas declaraciones de que Pionyang no abandonará este tipo de arsenal.

“El sector de fabricación de armas nucleares debe prestar atención al uso de armas nucleares tácticas para diferentes misiones en múltiples ámbitos”, dijo, según lo citó la agencia oficial de noticias KCNA sin dar más detalles.

Se trata de “una tarea importante y urgente derivada del valor militar de las armas nucleares tácticas en la guerra moderna y de la realidad inevitable que se presenta en la frontera con el Estado enemigo más peligroso”, agregó.

Las fotos difundidas por la KCNA muestran a Kim, junto a dos funcionarios, observando hileras de lo que parecen ser ojivas nucleares, con partes de los objetos borrosas y algunas con la punta pintada de rojo.

Otra imagen mostraba al líder inspeccionando una serie de dispositivos cilíndricos metálicos parcialmente difuminados montados sobre soportes con ruedas.

Reiterando el compromiso de su país con las armas nucleares, Kim describió su política nuclear como “un elemento fundamental para garantizar la soberanía de la República consagrada en la ley suprema del Estado”.

“Nuestra capacidad nuclear ya se ha convertido en una realidad”, dijo.

Pionyang consagró su política de armas nucleares en su constitución en 2023, un año después de aprobar una ley que declaraba irreversible su condición de potencia nuclear.

Kim también acusó a Estados Unidos de intentar replicar en el noreste de Asia su pacto de seguridad AUKUS con Australia y Reino Unido, al alentar a sus aliados a adquirir submarinos de propulsión nuclear, en lo que parece una reprimenda a los esfuerzos de Seúl por adquirir este tipo de embarcaciones.

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Corea del Sur denunció el martes 29 de septiembre una "violación del armisticio" tras la explosión de una mina la semana pasada en la Zona Desmilitarizada con el Norte, cuya autoría atribuye a Pionyang. (AFP)

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