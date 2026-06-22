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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hablando durante la Segunda Reunión Plenaria del 9º Comité Central del Partido de los Trabajadores, el 22 de junio de 2026. (KCNA / EFE)
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hablando durante la Segunda Reunión Plenaria del 9º Comité Central del Partido de los Trabajadores, el 22 de junio de 2026. (KCNA / EFE)
/ KCNA
Por Agencia EFE

El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de fuerzas nucleares y capacidades de defensa que aspiren a superar “al mundo”, en una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción de un crucero lanzamisiles, completar la fortificación de la frontera sur y levantar nuevas bases navales.

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