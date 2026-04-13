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El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionando el interior del destructor Choe Hyon, donde se realizaron pruebas de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque, en Corea del Norte, el 12 de abril de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionando el interior del destructor Choe Hyon, donde se realizaron pruebas de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque, en Corea del Norte, el 12 de abril de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
/ STR
Por Agencia EFE

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó una nueva prueba de misiles desde el destructor Choe Hyon, apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas la semana pasada, en medio de tensiones intercoreanas.

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