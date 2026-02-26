Escuchar
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae asisten al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae asisten al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
Por Agencia EFE

La hija del líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió al desfile militar que puso fin al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte, en una aparición que refuerza las especulaciones de que estaría siendo preparada como futura sucesora del régimen.

