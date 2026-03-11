Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La hija del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, probando una nueva pistola en una galería de tiro en una importante fábrica de municiones, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 11 de marzo de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
La hija del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, probando una nueva pistola en una galería de tiro en una importante fábrica de municiones, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 11 de marzo de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
/ STR
Por Agencia EFE

La hija adolescente de Kim Jong-un, el mandatario de Corea del Norte, volvió a aparecer en una prueba de tiro, durante la visita que realizó con su padre a una fábrica de municiones, en medio de especulaciones de que está siendo preparada como futura sucesora.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.