Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este martes al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), confirmaron el Ejército surcoreano y el Gobierno japonés, en lo que sería la segunda prueba armamentística del año por parte del régimen de Pionyang.

Corea del Norte lanzó “múltiples misiles balísticos no identificados” desde la parte norte de Pionyang hacia el mar de Japón alrededor de las 15:50 hora local (06:50 GMT), dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En un mensaje posterior, el JCS detalló que los misiles, que definió como de corto alcance, volaron unos 350 kilómetros.

“Corea del Sur y Estados Unidos están realizando un análisis detallado de sus especificaciones exactas”, dijo la oficina.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que fueron al menos dos proyectiles, que ya cayeron cerca de la costa este de Corea del Norte sin producir impactos.

“Inmediatamente después del lanzamiento, el Gobierno convocó de inmediato un equipo de respuesta de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para comenzar a recopilar información”, detalló la mandataria en un mensaje en su cuenta de X.

Una prueba de un misil de crucero estratégico de largo alcance en el Mar Occidental de Corea, también conocido como Mar Amarillo, en un lugar desconocido, Corea del Norte, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/KCNA)

El Ministerio de Defensa de Tokio había detallado poco antes el lanzamiento de al menos un misil balístico desde Corea del Norte.

El último lanzamiento de un misil balístico norcoreano fue realizado a principios de mes, coincidiendo con la salida del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, hacia China para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

Corea del Norte sigue rechazando el diálogo con Seúl pese a la postura reconciliadora de Lee, que tomó posesión en junio pasado.