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Resumen

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En una pantalla de la estación de Seúl, el 12 de agosto de 2026, se puede ver una noticia con imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano. (GREG BAKER / AFP)
En una pantalla de la estación de Seúl, el 12 de agosto de 2026, se puede ver una noticia con imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano. (GREG BAKER / AFP)
/ GREG BAKER
Por Agencia AFP

Corea del Norte lanzó a primera hora del miércoles un misil balístico frente a su costa oriental en dirección a Japón, informó el ejército de Seúl, apenas unos días antes del inicio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

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