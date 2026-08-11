Corea del Norte lanzó a primera hora del miércoles un misil balístico frente a su costa oriental en dirección a Japón, informó el ejército de Seúl, apenas unos días antes del inicio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

“Nuestro ejército detectó alrededor de las 06H00 (21H00 GMT del martes) un misil balístico lanzado por Corea del Norte desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón”, indicaron los Jefes del Estado Mayor Conjunto en un mensaje a la prensa.

El Ministerio de Defensa de Japón señaló en redes sociales que el presunto misil balístico “ya ha caído”, sin dar más detalles.

Los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán el próximo lunes y se prolongarán durante 11 días.

Las maniobras, habituales en esta época del año, están diseñadas para preparar a Corea del Sur para defenderse frente al Norte, dotado con armas nucleares.

Pionyang reacciona con furia a estos ejercicios —a los que califica de ensayos de invasión— y en el pasado ha llevado a cabo lanzamientos de prueba de misiles claramente dirigidos a coincidir tanto con el principio como con el final de las maniobras.

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El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de sus fuerzas nucleares ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio, durante una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción armamentística. (EFE)

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